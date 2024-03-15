В Сеуле по требованию Киева отменили спектакль с примой Большого Захаровой

В Сеуле отменили постановку Modanse с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, которая должна была пройти в апреле. Об этом говорится на сайте сеульского Центра искусств, где планировалось выступление.

"Информируем о том, что постановка Modanse, которая должна была состояться в Республике Корея 17–21 апреля, была отменена, принимая во внимание безопасность зрителей и артистов. Приносим искренние извинения всем тем, кто с нетерпением ждал этого события, и просим понимания", — сообщили в центре.

Там пообещали вернуть деньги за купленные билеты. Организатор гастролей Захаровой, компания InArts Production, также заявил, что выступление отменено "по соображениям безопасности".

При этом 5 марта Посольство Украины в Южной Корее потребовало отмены культурного сотрудничества Сеула с Москвой. В российской дипмиссии назвали это заявление бестактным.

Коммуникационное агентство VIBE, которое представляет интересы организаторов постановки, утверждает, что им не поступало угроз в связи с планами провести мероприятие с участием российской балерины.

"Мы приняли решение исходя из представлений о возможных опасностях для артистов и зрителей. Шантажа или давления с требованием отменить выступление не было", — сказали представители организаторов.

Программа Modanse представляет собой переплетение моды и танца, она создана в сотрудничестве с известным французским брендом.