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15 марта, 10:06

В Сеуле по требованию Киева отменили спектакль с примой Большого Захаровой

Программа балерины Светланы Захаровой Modanse в Большом театре. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Программа балерины Светланы Захаровой Modanse в Большом театре. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

В Сеуле отменили постановку Modanse с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, которая должна была пройти в апреле. Об этом говорится на сайте сеульского Центра искусств, где планировалось выступление.

"Информируем о том, что постановка Modanse, которая должна была состояться в Республике Корея 17–21 апреля, была отменена, принимая во внимание безопасность зрителей и артистов. Приносим искренние извинения всем тем, кто с нетерпением ждал этого события, и просим понимания", — сообщили в центре.

Там пообещали вернуть деньги за купленные билеты. Организатор гастролей Захаровой, компания InArts Production, также заявил, что выступление отменено "по соображениям безопасности".

При этом 5 марта Посольство Украины в Южной Корее потребовало отмены культурного сотрудничества Сеула с Москвой. В российской дипмиссии назвали это заявление бестактным.

Коммуникационное агентство VIBE, которое представляет интересы организаторов постановки, утверждает, что им не поступало угроз в связи с планами провести мероприятие с участием российской балерины.

"Мы приняли решение исходя из представлений о возможных опасностях для артистов и зрителей. Шантажа или давления с требованием отменить выступление не было", — сказали представители организаторов.

Программа Modanse представляет собой переплетение моды и танца, она создана в сотрудничестве с известным французским брендом.

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Ранее Life.ru писал, что балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства за слова о президенте России Владимире Путине. В Вильнюсе посчитали, что действия и публичные высказывания прославленной танцовщицы угрожают интересам безопасности Литвы.

Никита Никонов
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