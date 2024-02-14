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14 февраля, 09:21

В Вене отменили концерт российского дирижёра по требованию украинцев

Венский фестиваль из-за украинки отменил концерт российского дирижёра Курентзиса

Теодор Курентзис. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Теодор Курентзис. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Венский фестиваль отменил выступление российско-греческого дирижёра Теодора Курентзиса, пишет портал iefimerida.gr. Причиной называется требование его украинской коллеги Оксаны Лынив, которая должна была выступить 2 июня с Киевским симфоническим оркестром в реквиеме "Бабий Яр" Евгения Станковича.

Курентзис же, согласно изначальной программе, с оркестром SWR должен был исполнить "Военный реквием" Бенджамина Бриттена 12 июня в Бургтеатре. По мнению Лынив, участие россиянина недопустимо. В ходе дискуссий площадка решила пойти навстречу украинке. Её поддержал директор фестиваля Мило Рау.

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Матвей Константинов
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