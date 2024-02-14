В Вене отменили концерт российского дирижёра по требованию украинцев

Венский фестиваль отменил выступление российско-греческого дирижёра Теодора Курентзиса, пишет портал iefimerida.gr. Причиной называется требование его украинской коллеги Оксаны Лынив, которая должна была выступить 2 июня с Киевским симфоническим оркестром в реквиеме "Бабий Яр" Евгения Станковича.

Курентзис же, согласно изначальной программе, с оркестром SWR должен был исполнить "Военный реквием" Бенджамина Бриттена 12 июня в Бургтеатре. По мнению Лынив, участие россиянина недопустимо. В ходе дискуссий площадка решила пойти навстречу украинке. Её поддержал директор фестиваля Мило Рау.