В Вене отменили концерт российского дирижёра по требованию украинцев
Венский фестиваль из-за украинки отменил концерт российского дирижёра Курентзиса
Теодор Курентзис. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Венский фестиваль отменил выступление российско-греческого дирижёра Теодора Курентзиса, пишет портал iefimerida.gr. Причиной называется требование его украинской коллеги Оксаны Лынив, которая должна была выступить 2 июня с Киевским симфоническим оркестром в реквиеме "Бабий Яр" Евгения Станковича.
Курентзис же, согласно изначальной программе, с оркестром SWR должен был исполнить "Военный реквием" Бенджамина Бриттена 12 июня в Бургтеатре. По мнению Лынив, участие россиянина недопустимо. В ходе дискуссий площадка решила пойти навстречу украинке. Её поддержал директор фестиваля Мило Рау.
Ранее российско-сербский актёр Милош Бикович лишился роли в сериале "Белый лотос" от HBO. Телекомпания заменила его болгарином Джулианом Костовым. На решение создателей повлияло заявление МИД Украины, упрекнувшего Биковича в поддержке РФ.