Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского "знаменитым польским режиссёром".

Издание взяло интервью у российского режиссёра Алексея Германа – младшего, с которым побеседовало о теме кинематографа. В ходе разговора речь зашла о советском режиссёре Андрее Тарковском. Так, Герман-младший подчеркнул, что, как и фильмы его отца, картины Тарковского никогда не демонстрировались на международных фестивалях, однако это никак не отразилось на их качестве.

Примечательно, что Андрей Тарковский в примечании журнала был указан как "знаменитый польский режиссёр". Ошибка в титрах не исправлена и до настоящего момента.

Андрей Тарковский — советский режиссёр театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР. Он родился 4 апреля 1932 года в селе Завражье Ивановской области. Всю свою жизнь всемирно известный режиссёр посвятил кинематографу. В списке его работ такие фильмы, как "Андрей Рублёв", "Иваново детство", "Солярис", "Зеркало", "Сталкер", "Жертвоприношение", "Ностальгия" и другие. На родине Тарковского регулярно проводятся фестивали в его честь.