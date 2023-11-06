Россиянам посоветовали ходить в кино на Тарковского вместо блокбастеров
Режиссёр Зуйков посоветовал россиянам чаще смотреть ретроспективы в кино
Режиссёр Игорь Зуйков рассказал, какие фильмы можно выбрать, если надоели привычные походы в кино и бесконечные блокбастеры.
По его словам, мероприятия с показом ретроспектив могут стать хорошей альтернативой. На таких сеансах можно увидеть киноленты Тарковского, Линча, Феллини и других великих режиссёров, передаёт его слова издание RuNews24.
Также он посоветовал уставшим от массового кино зрителям уделить внимание работам с последних европейских фестивалей и чаще смотреть "сильные" фильмы.
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