Россиянам посоветовали ходить в кино на Тарковского вместо блокбастеров

Режиссёр Игорь Зуйков рассказал, какие фильмы можно выбрать, если надоели привычные походы в кино и бесконечные блокбастеры.

По его словам, мероприятия с показом ретроспектив могут стать хорошей альтернативой. На таких сеансах можно увидеть киноленты Тарковского, Линча, Феллини и других великих режиссёров, передаёт его слова издание RuNews24.

Также он посоветовал уставшим от массового кино зрителям уделить внимание работам с последних европейских фестивалей и чаще смотреть "сильные" фильмы.