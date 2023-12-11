Безграмотные полицейские перепутали флаги РФ и Словакии и чуть не раздели туристов в Таллине
Полиция Таллина перепутала флаги РФ и Словакии и хотела отнять шапки у туристов
В Таллине полицейские попытались отнять у туристов вязаные шапки, подумав, что это российская символика. Увидев бело-сине-красные цвета, сотрудники не сообразили, что они могут символизировать флаг Словакии, пишет портал Delfi.
"Мужчина и женщина в шапках бело-сине-красного цвета пришли на рождественский рынок на Ратушной площади Таллина. С ними решили побеседовать полицейские, поскольку подобная символика в стране запрещена. Однако выяснилось, что у них на головах были шапки с цветами флага Словакии, а не России", — сообщает издание.
Очевидно, реакция правоохранителей имеет отношение к закону, который парламент Эстонии принял в апреле прошлого года: в стране запрещено публичное использование "враждебной символики". К таковой относятся георгиевские ленты, символ Z, флаги и гербы РФ и СССР, советская военная форма. Тех, кто нарушает закон, могут арестовать или оштрафовать на сумму от 1,2 тысячи евро и до 32 тысяч евро.
Ранее в Финляндии суд освободил одного из лидеров диверсионно-штурмовой группировки (ДШРГ) "Русич" Воислава Тордена (Яна Петровского). Но местная полиция начала предварительное расследование против него. Мужчину подозревают в "совершении террористических преступлений на Украине".
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