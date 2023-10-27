МИД РФ уличил Норвегию в "утрате совести" из-за попытки сорвать чествование советских воинов

МИД РФ вызвал посла Норвегии Роберта Квиле из-за попыток властей королевства сорвать мероприятия по чествованию памяти советских воинов в городе Киркенесе. Дипломату жёстко указали на неприемлемость ограничения прав российских дипломатов на проведение памятных церемоний.

"Действия мэра коммуны Сёр-Варангер, лично участвовавшего в перемещении венков генерального консульства, которые затем и вовсе были убраны, являются актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей. Похоже, утрачена не только историческая память, но и совесть", — говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что российские соотечественники и дипломаты продолжат отдавать дань памяти воинам и норвежскому сопротивлению, и призвали не делить Победу на свою и чужую, исходя из соображений сиюминутной политической конъюнктуры.