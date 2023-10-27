МИД РФ уличил Норвегию в "утрате совести" из-за попытки сорвать чествование советских воинов
Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за инцидента с памятником советским солдатам
Генеральный консул РФ в Киркенесе Николай Коныгин возложил венок к монументу советских воинов-освободителей. Обложка © Telegram / МИД России
МИД РФ вызвал посла Норвегии Роберта Квиле из-за попыток властей королевства сорвать мероприятия по чествованию памяти советских воинов в городе Киркенесе. Дипломату жёстко указали на неприемлемость ограничения прав российских дипломатов на проведение памятных церемоний.
"Действия мэра коммуны Сёр-Варангер, лично участвовавшего в перемещении венков генерального консульства, которые затем и вовсе были убраны, являются актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей. Похоже, утрачена не только историческая память, но и совесть", — говорится в сообщении ведомства.
В МИД подчеркнули, что российские соотечественники и дипломаты продолжат отдавать дань памяти воинам и норвежскому сопротивлению, и призвали не делить Победу на свою и чужую, исходя из соображений сиюминутной политической конъюнктуры.
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Напомним, инцидент произошёл в день празднования годовщины освобождения города Киркенеса Красной армией. Российского консула просили воздержаться от участия в церемонии возложения венков к памятнику советским воинам-освободителям, но дипломат проигнорировал необоснованные просьбы. Это привело в бешенство мэра коммуны Сёр-Варангер Магнуса Меланда, и он распорядился убрать российский венок с монумента.