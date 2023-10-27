"Нам не нужно разрешение": Политик Стариков высказался о скандале с российским венком у памятника в Норвегии

Российские дипломаты поступили правильно, почтив память советских воинов-освободителей в Норвегии, несмотря на запреты. Таким мнением поделился писатель, политик Николай Стариков, комментируя скандал с российским венком в норвежском городе Киркенес.

"Российские дипломаты поступили совершенно правильно. Действительно, нужно наплевать на все эти запреты и действовать в соответствии с нашей совестью и нашей памятью. Это наши воины, это наши соотечественники, это герои, которые отдали жизнь в борьбе с фашизмом. И нам не нужно чьё-то разрешение, чтобы чтить их память", — сказал он в интервью "Радио Sputnik".

По мнению политика, мэр норвежского муниципалитета Сёр-Варангер Магнус Меланд демонстрировал яростное возмущение, чтобы не испачкать собственную репутацию, ведь он прекрасно понимает, что появление российских дипломатов у памятника несёт исключительно положительную нагрузку, которую нельзя допустить в условиях нынешней русофобии.