"Нам не нужно разрешение": Политик Стариков высказался о скандале с российским венком у памятника в Норвегии
Политик Стариков — о скандале с венком в Норвегии: Дипломаты РФ поступили верно
Генеральный консул РФ в Киркенесе Николай Коныгин возложил венок к монументу советских воинов-освободителей. Обложка © Telegram / МИД России
Российские дипломаты поступили правильно, почтив память советских воинов-освободителей в Норвегии, несмотря на запреты. Таким мнением поделился писатель, политик Николай Стариков, комментируя скандал с российским венком в норвежском городе Киркенес.
"Российские дипломаты поступили совершенно правильно. Действительно, нужно наплевать на все эти запреты и действовать в соответствии с нашей совестью и нашей памятью. Это наши воины, это наши соотечественники, это герои, которые отдали жизнь в борьбе с фашизмом. И нам не нужно чьё-то разрешение, чтобы чтить их память", — сказал он в интервью "Радио Sputnik".
По мнению политика, мэр норвежского муниципалитета Сёр-Варангер Магнус Меланд демонстрировал яростное возмущение, чтобы не испачкать собственную репутацию, ведь он прекрасно понимает, что появление российских дипломатов у памятника несёт исключительно положительную нагрузку, которую нельзя допустить в условиях нынешней русофобии.
Напомним, что скандал разгорелся из-за того, что власти норвежского муниципалитета Сёр-Варангер распорядились убрать российский венок с памятника советским воинам-освободителям в городе Киркенес. По данным телеканала NRK, мэр коммуны Магнус Меланд пришёл в ярость, когда узнал о решении консула РФ Николая Коныгина почтить память героев, несмотря на запрет. История произошла 25 октября во время мероприятия, посвящённого годовщине освобождения Северной Норвегии от нацистов. По поручению Меланда венок был убран. Однако вскоре местная россиянка вернула его на прежнее место.