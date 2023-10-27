Консул РФ почтил память советских воинов и довёл норвежского мэра до истерики
NRK: Власти Киркенеса убрали российский венок с памятника советским солдатам
Памятнику советским воинам-освободителям в Киркенесе. Обложка © Wikipedia / Atylotus
Власти норвежского муниципалитета Сер-Варангер распорядились убрать российский венок с памятника советским воинам-освободителям в городе Киркенес. По информации телеканала NRK, мэр коммуны Магнус Меланд пришёл в ярость, когда узнал о решении консула РФ Николая Коныгина почтить память героев, несмотря на запрет.
Инцидент произошёл в день празднования годовщины освобождения города Красной армией. Российского дипломата просили воздержаться от участия в церемонии возложения венков, но консул проигнорировал необоснованные просьбы, рассердив Меланда.
"Мэр был в ярости", — уточнили в NRK, добавив, что чиновник выразил недовольство в том числе из-за расположения венка Коныгина, который закрывал норвежский.
По поручению Меланда чужой венок был убран. Однако вскоре местная россиянка вернула его на прежнее место, констатировали норвежские журналисты.
Российские дипломаты не впервые сталкиваются с трудностями при попытке почтить память предков за рубежом. В частности, табличку "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне сотрудники Посольства РФ не могут посетить уже второй год.