Консул РФ почтил память советских воинов и довёл норвежского мэра до истерики

Власти норвежского муниципалитета Сер-Варангер распорядились убрать российский венок с памятника советским воинам-освободителям в городе Киркенес. По информации телеканала NRK, мэр коммуны Магнус Меланд пришёл в ярость, когда узнал о решении консула РФ Николая Коныгина почтить память героев, несмотря на запрет.

Инцидент произошёл в день празднования годовщины освобождения города Красной армией. Российского дипломата просили воздержаться от участия в церемонии возложения венков, но консул проигнорировал необоснованные просьбы, рассердив Меланда.

"Мэр был в ярости", — уточнили в NRK, добавив, что чиновник выразил недовольство в том числе из-за расположения венка Коныгина, который закрывал норвежский.

По поручению Меланда чужой венок был убран. Однако вскоре местная россиянка вернула его на прежнее место, констатировали норвежские журналисты.