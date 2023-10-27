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27 октября, 03:59
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Консул РФ почтил память советских воинов и довёл норвежского мэра до истерики

NRK: Власти Киркенеса убрали российский венок с памятника советским солдатам

<p>Памятнику советским воинам-освободителям в Киркенесе. Обложка © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russemonumentet_Kirkenes.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Atylotus</a></p>

Памятнику советским воинам-освободителям в Киркенесе. Обложка © Wikipedia / Atylotus

Власти норвежского муниципалитета Сер-Варангер распорядились убрать российский венок с памятника советским воинам-освободителям в городе Киркенес. По информации телеканала NRK, мэр коммуны Магнус Меланд пришёл в ярость, когда узнал о решении консула РФ Николая Коныгина почтить память героев, несмотря на запрет.

Инцидент произошёл в день празднования годовщины освобождения города Красной армией. Российского дипломата просили воздержаться от участия в церемонии возложения венков, но консул проигнорировал необоснованные просьбы, рассердив Меланда.

"Мэр был в ярости", — уточнили в NRK, добавив, что чиновник выразил недовольство в том числе из-за расположения венка Коныгина, который закрывал норвежский.

По поручению Меланда чужой венок был убран. Однако вскоре местная россиянка вернула его на прежнее место, констатировали норвежские журналисты.

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Российские дипломаты не впервые сталкиваются с трудностями при попытке почтить память предков за рубежом. В частности, табличку "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне сотрудники Посольства РФ не могут посетить уже второй год.

Илья Пушкарев
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    Комментарий

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    Галина Королевасегодня в 06:51

    Одним словом сатанисты! Всё что свято их бесит, а вот то, что развращает - ими приветствуется!

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