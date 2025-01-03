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3 января, 14:32

Осквернивший мемориал в Судже литовец потерял пальцы после взрыва

«Военкоры Русской Весны»: Осквернивший памятник в Судже литовец лишился пальцев

Валдас Барткевичюс*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / val._bee

Валдас Барткевичюс*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / val._bee

Литовский активист Валдас Барткевичюс*, который осквернил мемориал советским воинам в Судже в Курской области, потерял пальцы из-за взрыва. Фотографию литовец с перебинтованной правой рукой сделал в больнице, её публикует телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Валдас Барткевичюс* в больнице. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Валдас Барткевичюс* в больнице. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

В телеграм-канале предположили, что активист поднял замаскированный взрыв-пакет или мину, оторвавшую ему фаланги пальцев. Сейчас Барткевичюс* лежит в больнице в Днепропетровске. О его состоянии ничего не сообщается.

Осквернивший мемориал в Судже литовец доигрался и лишился всех спонсоров
Осквернивший мемориал в Судже литовец доигрался и лишился всех спонсоров

Напомним, что скандальная акция Валдаса Барткевичюса*, во время которой он справил нужду на мемориал Воинам-Освободителям в городе Суджа Курской области, вызвала возмущение как в России, так и за её пределами. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить против него уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта и публичном оправдании терроризма.

*Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Дарья Нарыкова
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