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Регион
10 января, 00:55
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Берлину на зло: Науседа назвал Калининград исторически литовским городом

Президент Литвы Науседа назвал Калининград литовским городом Караляучюс

Президент Литвы Гитанас Науседа Обложка © X / GitanasNauseda

Президент Литвы Гитанас Науседа Обложка © X / GitanasNauseda

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство по поводу недавнего решения о переименовании Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в российском посёлке Чистые Пруды Калининградской области. Он прокомментировал событие в соцсети X, напомнив о значимости сохранения культурного наследия региона.

Науседа отметил, что исторические корни Малой Литвы, ныне включённой в состав Калининградской области, следует бережно охранять. По его словам, с исчезновением коренных литовцев важно сохранять культурные элементы, которые связаны с их прошлым.

«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — подчеркнул Науседа.

Кроме того, президент заявил, что Калининград, по его мнению, исторически является литовским городом, и настаивал на том, что его название должно отражать это наследие. Он добавил, что любые усилия России по переименованию этого города не изменят его исторической идентичности.

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Напомним, что ранее президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в переписывании истории из-за переименовывания музея Донейлатиса. До этого он раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо за поездку в РФ.

Тимур Хингеев
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