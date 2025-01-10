Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство по поводу недавнего решения о переименовании Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в российском посёлке Чистые Пруды Калининградской области. Он прокомментировал событие в соцсети X, напомнив о значимости сохранения культурного наследия региона.

Науседа отметил, что исторические корни Малой Литвы, ныне включённой в состав Калининградской области, следует бережно охранять. По его словам, с исчезновением коренных литовцев важно сохранять культурные элементы, которые связаны с их прошлым.

«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — подчеркнул Науседа.