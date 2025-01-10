Берлину на зло: Науседа назвал Калининград исторически литовским городом
Президент Литвы Науседа назвал Калининград литовским городом Караляучюс
Президент Литвы Гитанас Науседа Обложка © X / GitanasNauseda
Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство по поводу недавнего решения о переименовании Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в российском посёлке Чистые Пруды Калининградской области. Он прокомментировал событие в соцсети X, напомнив о значимости сохранения культурного наследия региона.
Науседа отметил, что исторические корни Малой Литвы, ныне включённой в состав Калининградской области, следует бережно охранять. По его словам, с исчезновением коренных литовцев важно сохранять культурные элементы, которые связаны с их прошлым.
«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — подчеркнул Науседа.
Кроме того, президент заявил, что Калининград, по его мнению, исторически является литовским городом, и настаивал на том, что его название должно отражать это наследие. Он добавил, что любые усилия России по переименованию этого города не изменят его исторической идентичности.
Напомним, что ранее президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в переписывании истории из-за переименовывания музея Донейлатиса. До этого он раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо за поездку в РФ.