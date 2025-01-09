В Музее героизма на ВДНХ создадут специальную экспозицию в Год защитника Отечества
В Москве, на ВДНХ, в рамках Года защитника Отечества музей героизма создаст уникальную экспозицию, посвящённую подвигам защитников страны в различные исторические периоды. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.
«Работы начнутся 10 января, и музей временно приостановит свою работу. Подготовка специальной экспозиции пройдёт в рамках мероприятий, приуроченных к Году защитника Отечества», — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что в экспозиции будет сделан акцент на подвиге советских солдат-освободителей и мужестве современных воинов, участвующих в специальной военной операции. Посетители смогут увидеть связь между двумя военно-историческими эпохами, объединёнными общими задачами. Один из ключевых элементов экспозиции будет заключаться в создании эффекта присутствия рядом с теми, кто в настоящее время находится на передовой и борется за независимость страны, продолжая дело своих предков.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Он подчеркнул, что в этом году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и предложил установить 2025-й как Год защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о героических поступках наших предков.
VK / ВДНХ