В Музее героизма на ВДНХ создадут специальную экспозицию в Год защитника Отечества

В Москве, на ВДНХ, в рамках Года защитника Отечества музей героизма создаст уникальную экспозицию, посвящённую подвигам защитников страны в различные исторические периоды. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

«Работы начнутся 10 января, и музей временно приостановит свою работу. Подготовка специальной экспозиции пройдёт в рамках мероприятий, приуроченных к Году защитника Отечества», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в экспозиции будет сделан акцент на подвиге советских солдат-освободителей и мужестве современных воинов, участвующих в специальной военной операции. Посетители смогут увидеть связь между двумя военно-историческими эпохами, объединёнными общими задачами. Один из ключевых элементов экспозиции будет заключаться в создании эффекта присутствия рядом с теми, кто в настоящее время находится на передовой и борется за независимость страны, продолжая дело своих предков.