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Регион
20 декабря, 14:21

Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества

2025 год будет объявлен в России Годом защитника Отечества, об этом на заседании Госсовета объявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому он предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества — в честь участников СВО и в память о подвигах наших предков.

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Напомним, что 2024 год стал Годом Семьи. Президент России неоднократно отмечал, что укрепление благополучия семей — национальный приоритет. Церемония закрытия Года Семьи пройдёт в Национальном центре «Россия» в конце декабря. На торжество пригласят семьи из разных уголков страны.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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