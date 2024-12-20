Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
2025 год будет объявлен в России Годом защитника Отечества, об этом на заседании Госсовета объявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому он предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества — в честь участников СВО и в память о подвигах наших предков.
Напомним, что 2024 год стал Годом Семьи. Президент России неоднократно отмечал, что укрепление благополучия семей — национальный приоритет. Церемония закрытия Года Семьи пройдёт в Национальном центре «Россия» в конце декабря. На торжество пригласят семьи из разных уголков страны.
ТАСС / Алексей Коновалов