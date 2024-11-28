Голикова: Церемония закрытия Года семьи пройдёт в Национальном центре «Россия»
Церемония закрытия Года семьи пройдёт в Национальном центре «Россия» в конце декабря. На торжество пригласят семьи из разных уголков страны. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании комиссии Государственного совета РФ «Семья».
«Федеральную торжественную церемонию закрытия Года семьи мы планируем провести в конце декабря в Национальном центре «Россия» с приглашением большого количества семей», — поделилась Голикова.
Президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи на выставке «Россия». В своём выступлении глава государства отметил, что укрепление благополучия семей — национальный приоритет.
Напомним, президент Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в России. В январе в стране на федеральном уровне закрепили статус многодетной семьи, что позволит семьям рассчитывать на одинаковые льготы по всей стране. Путин назвал многодетные семьи опорой России, ведь в них воспитываются основные качества человека: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие.
Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и её граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы. Он открылся 4 ноября этого года, а с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го проходила выставка-форум «Россия». Её посетили более 18,5 миллиона человек. Мероприятие вошло в десятку самых посещаемых в мире.
ТАСС / POOL / Сергей Карпухин