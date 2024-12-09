Путин назвал ветеранов СВО настоящей элитой России

Ветераны специальной военной операции — это не поддельная, а подлинная элита и гордость страны, и государство будет впредь на них опираться. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время вручения медалей «Золотая звезда» военнослужащим по случаю Дня Героев Отечества.

«Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, — это люди отважные и надёжные. Превыше всего они ставят служение Отчизне и её интересам. Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде — и на военной службе, и на гражданской», — сказал глава государства.

Отмечая, что государство будет опираться на таких людей, Путин напомнил о программе кадровой подготовки «Время героев». Сейчас среди участников её первого потока более 60 кавалеров ордена Мужества и 21 Герой России.