Программа «Время героев» по поручению Путина открыла приём заявок по почте
Подать заявку на участие в кадровой программе «Время героев» теперь можно подавать по почте. О данной возможности рассказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне спецоперации (СВО).
«В заявке, отправляемой через «Почту России», важно указать ФИО, дату рождения и текущую должность, а также при наличии описать свой гражданский управленческий опыт и государственные награды», — говорится в телеграм-канале проекта.
Желающие принять участие могут направить письмо с заявкой по следующему адресу: 344002, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, д. 70/54, Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГС.
Напомним, в феврале Владимир Путин, во время выступления с посланием Федеральному собранию, объявил о запуске новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием «Время героев». Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в государственных и муниципальных органах, а также в крупных компаниях. В частности, временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области стал участник программы Евгений Первышов, а Павел Якушев из «Времени героев» стал советником замглавы «Росатома».
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