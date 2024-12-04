Программа «Время героев» по поручению Путина открыла приём заявок по почте

Подать заявку на участие в кадровой программе «Время героев» теперь можно подавать по почте. О данной возможности рассказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне спецоперации (СВО).

«В заявке, отправляемой через «Почту России», важно указать ФИО, дату рождения и текущую должность, а также при наличии описать свой гражданский управленческий опыт и государственные награды», — говорится в телеграм-канале проекта.

Желающие принять участие могут направить письмо с заявкой по следующему адресу: 344002, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, д. 70/54, Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГС.