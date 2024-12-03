Королёв из «Времени героев» стал замглавы петербургского комитета по законности

Участник первого потока кадровой программы «Время героев» Николай Королёв назначен на должность заместителя председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

Николай присоединился к первому потоку программы «Время героев», созданной по инициативе президента России Владимира Путина, в мае этого года. Он стал 83 участником. Его наставником на время обучения был — губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он следил за ходом и прогрессом стажировки подопечного. По результатам прохождения обучения Королёва пригласили занять должность в правительстве Петербурга.

«Здесь мы получаем ценные знания, которые передают сильнейшие профессионалы в своих областях, приобретаем новые навыки и умения. У нас сложилась команда, сплочённость которой растёт с каждым днём. История нашей страны пишется сейчас, и мы готовы внести свой вклад», – рассказал Николай Королёв о своём обучении.

Николай Михайлович Королёв родился в Ленинграде в 1982 году. После завершения школы он подался в Военно-морской инженерный институт. Начиная с 2005 года и по сей день, он находится на службе в ВС РФ. С 2017 года переведён на Балтийский флот. Получил орден Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В мае этого года принял участие в программе «Время героев».