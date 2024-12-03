Участник программы «Время героев» Якушев стал советником замглавы «Росатома»

Участник спецоперации Павел Якушев, прошедший программу «Время героев», назначен советников заместителя гендиректора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации «Росатом». Об этом сказано на сайте программы.

Якушев родился в подмосковном городе Мытищи в 1979 году. В 2002 году окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ. С 2003 по 2022 год занимался предпринимательской деятельностью. За участие в СВО был награждён орденом Мужества.

В новой должности Якушев будет продвигать инициативы, связанные с поддержкой ветеранов спецоперации и атомной промышленности, а также их семей.

«Особое внимание я планирую уделить поддержке молодых специалистов и их проектов. Это большая и важная работа, которую мы должны сделать вместе», — сказал герой публикации.