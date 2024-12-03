«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 02:44

Участник программы «Время героев» Якушев стал советником замглавы «Росатома»

Павел Якушев. Обложка © времягероев.рф

Павел Якушев. Обложка © времягероев.рф

Участник спецоперации Павел Якушев, прошедший программу «Время героев», назначен советников заместителя гендиректора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации «Росатом». Об этом сказано на сайте программы.

Якушев родился в подмосковном городе Мытищи в 1979 году. В 2002 году окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ. С 2003 по 2022 год занимался предпринимательской деятельностью. За участие в СВО был награждён орденом Мужества.

В новой должности Якушев будет продвигать инициативы, связанные с поддержкой ветеранов спецоперации и атомной промышленности, а также их семей.

«Особое внимание я планирую уделить поддержке молодых специалистов и их проектов. Это большая и важная работа, которую мы должны сделать вместе», — сказал герой публикации.

Более 10 тысяч заявок подано на второй поток проекта «Время героев»
Более 10 тысяч заявок подано на второй поток проекта «Время героев»

Напомним, в феврале Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, объявил о запуске новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Глава государства подчеркнул, что участниками программы должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в государственных и муниципальных органах, а также в крупных компаниях. В частности, временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области стал участник программы Евгений Первышов.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Росатом
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar