Более 10 тысяч заявок подано на второй поток проекта «Время героев»

В России на второй поток президентской программы «Время героев» подано свыше 10 тысяч заявок в рамках дополнительной регистрации участников. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта. Приём заявок продолжится на официальном сайте программы до 12:00 (по Москве) 15 января 2025 года.

Еще 286 человек, зарегистрированных в ходе основной регистрации весной этого года, обновили данные о своих достижениях и званиях в личных кабинетах. Все участники отбора на первый поток автоматически становятся участниками отбора на второй, повторно регистрироваться в качестве участников не требуется, отметили организаторы.

«Участники СВО – люди волевые, мужественные, дисциплинированные, с обострённым чувством справедливости и любви к России. Программа «Время героев» создаёт возможность подтвердить знания, обрести единомышленников, найти применение своему богатому разноплановому опыту и продолжить служить Родине в мирной жизни», – сказал сенатор Совфеда, Герой России, член Общественного совета программы «Время героев» Александр Карелин.

По мнению военкора, члена Общественного совета программы «Время героев» Евгения Поддубного, такие темпы регистрации свидетельствуют об актуальности и значимости этой президентской инициативы. Он подчеркнул, что результаты реализации проекта не могут не радовать, ведь страна пополнилась новыми профессионалами.