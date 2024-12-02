Более 10 тысяч заявок подано на второй поток проекта «Время героев»
В России на второй поток президентской программы «Время героев» подано свыше 10 тысяч заявок в рамках дополнительной регистрации участников. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта. Приём заявок продолжится на официальном сайте программы до 12:00 (по Москве) 15 января 2025 года.
Еще 286 человек, зарегистрированных в ходе основной регистрации весной этого года, обновили данные о своих достижениях и званиях в личных кабинетах. Все участники отбора на первый поток автоматически становятся участниками отбора на второй, повторно регистрироваться в качестве участников не требуется, отметили организаторы.
«Участники СВО – люди волевые, мужественные, дисциплинированные, с обострённым чувством справедливости и любви к России. Программа «Время героев» создаёт возможность подтвердить знания, обрести единомышленников, найти применение своему богатому разноплановому опыту и продолжить служить Родине в мирной жизни», – сказал сенатор Совфеда, Герой России, член Общественного совета программы «Время героев» Александр Карелин.
По мнению военкора, члена Общественного совета программы «Время героев» Евгения Поддубного, такие темпы регистрации свидетельствуют об актуальности и значимости этой президентской инициативы. Он подчеркнул, что результаты реализации проекта не могут не радовать, ведь страна пополнилась новыми профессионалами.
Согласно статистике, возраст большинства дополнительно зарегистрированных участников от 30 до 45 лет. Самые малочисленные возрастные группы: от 50 до 55 лет (5,2%), от 55 до 60 (2,3%), от 20 до 25 лет (2,3%), старше 60 лет (0,6%).
Напомним, дополнительный набор для участия в президентской программе «Время героев» стартовал 15 ноября 2024 года. В новый поток смогут попасть те, кто продемонстрировал высокие результаты в первой волне набора, но не вошёл в число 83 участников. Сейчас уже 12 участников первого потока назначены на ответственные должности по итогам обучения. Среди них – полномочный представитель президента в УрФО Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов.
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