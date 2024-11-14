Программа «Время героев» открывает дополнительный набор участников с 15 ноября
Дополнительный набор для участия в президентской программе «Время героев» пройдёт с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года. Об этом сообщил 14 ноября ректор РАНХиГС и руководитель проекта Алексей Комиссаров. В новый поток смогут попасть те, кто продемонстрировал высокие результаты в первой волне набора весной этого года, но не вошёл в число 83 участников. Также участие смогут принять те, кто успешно прошел тестирование в пунктах дистанционной оценки и показал лучшие результаты в дистанционной программе обучения президентской академии.
Заявки принимаются с 15 ноября по 15 января. Итоги дополнительного набора будут подведены до мая 2025 года, после чего начнется второй поток программы «Время героев».
«Мы призываем всех, кто не смог подать заявку несколько месяцев назад, сделать это сейчас», — отметил Комиссаров, добавив, что возможность подать заявку также есть и у тех, кто по каким-либо причинам не смог сделать этого раньше.
В феврале Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, объявил о запуске новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Глава государства подчеркнул, что участниками программы должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в государственных и муниципальных органах, а также в крупных компаниях.
Ранее участник программы «Время героев» Сергей Жигалкин был назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области. А бывшему мэру Краснодара Евгению Первышову, который также является участником программы, было предложено занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области.
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