Программа «Время героев» открывает дополнительный набор участников с 15 ноября

Дополнительный набор для участия в президентской программе «Время героев» пройдёт с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года. Об этом сообщил 14 ноября ректор РАНХиГС и руководитель проекта Алексей Комиссаров. В новый поток смогут попасть те, кто продемонстрировал высокие результаты в первой волне набора весной этого года, но не вошёл в число 83 участников. Также участие смогут принять те, кто успешно прошел тестирование в пунктах дистанционной оценки и показал лучшие результаты в дистанционной программе обучения президентской академии.

Заявки принимаются с 15 ноября по 15 января. Итоги дополнительного набора будут подведены до мая 2025 года, после чего начнется второй поток программы «Время героев».

«Мы призываем всех, кто не смог подать заявку несколько месяцев назад, сделать это сейчас», — отметил Комиссаров, добавив, что возможность подать заявку также есть и у тех, кто по каким-либо причинам не смог сделать этого раньше.