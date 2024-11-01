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1 ноября, 18:04

Участник «Времени героев» Жигалкин стал замминистра цифрового развития Сахалина

Сергей Жигалкин. Обложка © Пресс-служба Правительства Сахалинской области

Сергей Жигалкин. Обложка © Пресс-служба Правительства Сахалинской области

Участник программы подготовки кадров из числа военнослужащих СВО «Время героев» Сергей Жигалкин назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области. Об этом говорится в телеграм-канале проекта.

«Участник программы «Время героев» Сергей Жигалкин назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области», сказано в тексте.

Жигалкин прошёл первый модуль обучения, после чего был направлен на стажировку на госслужбу. Его непосредственным куратором и наставником стал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По словам самого Жигалкина, он получил бесценный опыт на программе «Время героев». Военнослужащий уже умеет управлять большим количеством человек благодаря службе в ВС РФ и теперь готов развиваться дальше на новом месте.

Сергей Жигалкин ранее был удостоен звания кавалера ордена Мужества, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью Суворова.

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Ранее участник президентской кадровой программы «Время героев» Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода. Ранее боец трижды получил орден Мужества и был награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

Татьяна Миссуми
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