Участник «Времени героев» Жигалкин стал замминистра цифрового развития Сахалина
Сергей Жигалкин. Обложка © Пресс-служба Правительства Сахалинской области
Участник программы подготовки кадров из числа военнослужащих СВО «Время героев» Сергей Жигалкин назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области. Об этом говорится в телеграм-канале проекта.
«Участник программы «Время героев» Сергей Жигалкин назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области», — сказано в тексте.
Жигалкин прошёл первый модуль обучения, после чего был направлен на стажировку на госслужбу. Его непосредственным куратором и наставником стал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По словам самого Жигалкина, он получил бесценный опыт на программе «Время героев». Военнослужащий уже умеет управлять большим количеством человек благодаря службе в ВС РФ и теперь готов развиваться дальше на новом месте.
Сергей Жигалкин ранее был удостоен звания кавалера ордена Мужества, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью Суворова.
Ранее участник президентской кадровой программы «Время героев» Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода. Ранее боец трижды получил орден Мужества и был награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.