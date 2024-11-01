Участник «Времени героев» Жигалкин стал замминистра цифрового развития Сахалина

Жигалкин прошёл первый модуль обучения, после чего был направлен на стажировку на госслужбу. Его непосредственным куратором и наставником стал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По словам самого Жигалкина, он получил бесценный опыт на программе «Время героев». Военнослужащий уже умеет управлять большим количеством человек благодаря службе в ВС РФ и теперь готов развиваться дальше на новом месте.