Участник программы «Время героев» Чинцов возглавил гордуму Нижнего Новгорода

Участник президентской кадровой программы «Время героев» Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в телеграм-канале образовательного курса.

«Это большая ответственность, я очень многое узнал о работе, но не мало ещё предстоит. В команду депутатов городской думы я уже вошёл, и мы будем вместе работать на благо Нижнего Новгорода, чтобы жизнь здесь стала ещё удобнее и комфортнее для людей», — сказал Чинцов.

Он отметил, что опыт, полученный в ходе обучения и стажировки, уже пригодились ему на новом месте работы. По его словам, во время учебного процесса опытные спикеры поделились знаниями, которые помогут дать старт успешной политической карьере.

Евгений Чинцов ранее строил карьеру на военной службе. С 2022 года он занимал должность начальника разведки – заместителя начальника штаба по разведке танковой армии. Боец трижды получил орден Мужества и был награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.