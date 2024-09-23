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23 сентября, 11:26

Заммэра Ставрополя назначен участник СВО, освобождавший Мариуполь и Авдеевку

Участника программы «Время героев» Гурциева назначили первым замглавы Ставрополя

Заур Гурциев. Обложка © Telegram / «Время героев»

Заур Гурциев. Обложка © Telegram / «Время героев»

Участник президентской кадровой программы «Время героев» Заур Гурциев назначен первым заместителем главы города Ставрополя. Рассуждая о том, что дало ему обучение, мужчина выделил эффективность прикладного характера полученных навыков.

«Программа «Время героев» очень насыщенная, поэтому даёт необходимый багаж знаний для перевода на государственную гражданскую службу. В программу входило очень много полезных и важных знаний, которые пригодятся каждому из участников», — поделился Гурциев.

Во время стажировки он подробно изучил работу муниципалитета, включая его структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства и комитет экономического развития. Помимо этого, Гуциев ознакомился с деятельностью городских районов.

Стоит отметить, что детство уроженца Владикавказа Гурциева прошло именно в Ставрополе. Его карьерный путь до назначения в городскую администрацию был связан с военной службой. С 2019 года Гурциев возглавлял центр боевого управления и взаимодействия авиации с сухопутными войсками армии Военно-воздушных сил и ПВО. Является кавалером ордена Мужества за руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя и ордена «За военные заслуги» за освобождение Авдеевки. Также награждён медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, а также медалями Жукова и Суворова.

Ранее сообщалось, что участника программы «Время героев» Александра Суразова назначили председателем Комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. Под его руководством окажутся спортивные комплексы, многофункциональные площадки, а также развитие секций боевых искусств, включая самбо, в школах и колледжах.

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Участник программы «Время героев» Сайбель стал замначальника департамента РЖД

Напомним, что идея создания программы «Время героев» была озвучена президентом России Владимиром Путиным. Её запустили 27 мая 2024 года с целью обучения руководителей в органы госвласти из числа ветеранов СВО. Участники проекта — надёжные и заряженные на работу люди, уверен российский лидер. На программу выделили более полумиллиарда рублей.

Наталья Демьянова
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