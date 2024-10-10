Участник «Времени героев» Балдан Цыдыпов стал лауреатом премии «Золотой пояс»
Балдан Цыдыпов. Обложка © VK / РСБИ — Российский Союз боевых искусств
Герой России Балдан Цыдыпов, который спас более 150 сослуживцев в ходе специальной военной операции, стал лауреатом национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс» в номинации «За волю к победе». Заслуженная награда нашла участника программы «Время героев» в Кремлёвском дворце 8 октября.
В марте 2022 года 26-летний офицер Вооружённых сил России совершил настоящий подвиг, приняв бой с превосходящими силами противника. Когда подразделение Цыдыпова попало в засаду, он приказал своим ребятам отступать, а сам дал отпор врагу вместе с экипажем БМП. Израсходовав боекомплект, молодой герой вытащил раненых сослуживцев из машины и занял круговую оборону. За два часа ожесточённого боя ВСУ так и не смогли занять позицию Балдана.
«Обычно в номинации «За волю к победе» мы награждаем бойцов, которые на арене победили вопреки, с травмами, намного более сильного противника. Но то, что сделал Балдан, — за гранью человеческих сил. В одиночку более двух часов пока не подошло подкрепление он не отступил, готов был пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти своих ребят. Вот это — воля к победе! Вот это — настоящий герой!» — произнёс первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко после награждения Цыдыпова.
Сам чемпион Забайкалья по армейскому рукопашному бою посвятил речь по случаю победы в номинации своему тренеру, который не только навещал своего воспитанника в госпитале сразу после ранения, но и проделал большой путь, чтобы поддержать Балдана в Кремлёвском дворце.
«В жизни каждого человека есть тренер. Эту награду хочу посвятить всем тренерам и их воспитанникам, которые сейчас выполняют боевые задачи на линии боевого соприкосновения. Слава России, Победа будет за нами!» — произнёс капитан.
Вручение Балдану Цыдыпову премии «Золотой пояс». Видео © VK / РСБИ — Российский Союз боевых искусств
Балдан Цыдыпов — не единственный участник спецоперации на Украине, удостоенный премии «Золотой пояс». В номинации «На службе Отечеству» победителями стали сразу шестеро спортсменов, которые в настоящий момент отдают долг родине на передовой. Президент РФ Владимир Путин пожелал им и остальным лауреатам новых свершений и всего наилучшего.