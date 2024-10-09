Владимир Путин пожелал лауреатам премии «Золотой пояс» новых свершений

Президент РФ Владимир Путин адресовал послание победителям XV национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс», имена которых 8 октября огласили в Кремлёвском дворце. Глава государства отметил высокую важность награды, а также пожелал лауреатам дальнейших успехов на спортивном поприще. Обращение политика со сцены зачитал сопредседатель РСБИ Сергей Кириенко.

«Эта почётная награда является символом высоких достижений в области боевых искусств и спортивных единоборств, знаком верности избранному пути и своему призванию. <…> Уверен, что церемония пройдёт на достойном уровне, запомнится множеством ярких, зрелищных моментов, а заслуженный успех вдохновит лауреатов на новые свершения. Желаю вам всего наилучшего», — сказано в послании Путина.

От себя первый замруководителя Администрации президента РФ добавил, что Россия богата мастерами боевых искусств. Тысячи из них прямо сейчас проявляют свой профессионализм на передовой, отправившись на СВО добровольцами. Многие уже никогда не вернутся домой, констатировал Кириенко, завершив выступление объявлением минуты молчания в память о погибших воинах-освободителях.

Выступление Сергея Кириенко. Видео © VK / РСБИ — Российский Союз боевых искусств