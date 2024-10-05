В России выбрали «Учителя года»

«Учителем года России – 2024» стал Леонид Дедюха — молодой преподаватель физики в Академической гимназии № 56 имени Пильдес в Санкт-Петербурге. Имя победителя на торжественной церемонии в Кремле объявили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

Видеовизитка Леонида Дедюхи. Видео © VK / Комитет по образованию, Санкт-Петербург

«Самый страшный грех — это скучать», — говорил великий учёный Лев Ландау. Для меня профессия учителя — самая нескучная профессия на Земле», — поделился победитель.

33-летний Дедюха является выпускником Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ). Он преподает физику в петербургской гимназии с 2018 года. Стаж работы в системе образования составляет девять лет. Педагог мечтает разработать и внедрить в российские школы методический комплекс по физике для филологических классов (рабочее название — «Физика для лириков»).

В финальных испытаниях в текущем году приняли участие 90 учителей, которые одержали победу в региональных этапах. Призёрами были объявлены шесть педагогов. В 2024 году победитель конкурса «Учитель года» получает хрустальную статуэтку пеликана, памятный знак, грамоту и денежное вознаграждение. Размер приза — 1 миллион рублей.