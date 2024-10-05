Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя

Глава государства Владимир Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 5 октября. В видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, президент поблагодарил учителей за непростую и ответственную миссию, которую они выполняют.

Поздравление главы государства Владимира Путина с Днём учителя. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В обращении президент подчеркнул, что в этот день поздравляют не только школьных учителей, но и преподавателей вузов, наставников колледжей и техникумов. Представители этих профессий избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию, подчеркнул Путин. По его словам, они всецело посвящают себя своим ученикам и стремятся сделать всё, чтобы они выросли достойными людьми.

«Россия всегда славилась сильной педагогической школой. Люди самых разных возрастов и профессий с теплотой и признательностью вспоминают своих учителей, наставников, их душевное участие в нашей судьбе. И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков ещё, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность», — обратил внимание Путин.

Путин подчеркнул, что учительский труд вызывает особое уважение, ведь в нём заложен глубочайший созидательный смысл — помочь каждому найти свой собственный путь, своё призвание, добиться личного успеха и приносить пользу людям, родной стране.

«Хочу ещё раз поздравить вас с праздником, пожелать успехов, здоровья, счастья и вам, и вашим ученикам. Их достижения и победы — лучшее подтверждение значимости вашего труда, вашей профессиональной самоотдачи и душевной щедрости», — заявил российский лидер.