Какой подарок учителю может быть расценен как взятка, объяснил юрист

5 октября в России будут праздновать День учителя. Многие родителя и дети заходят не просто поздравить педагогов, но и сделать им подарки. Однако им очень важно помнить о законодательных ограничениях.

Так, ГК РФ прямо устанавливает запрет на дарение подарков дороже трёх тысяч рублей, напомнил юрист Алексей Першин. По его словам, при превышении указанной суммы сюрприз можно расценивать как взятку должностному лицу.

«Например, подарок от класса должен стоить не более трёх тысяч рублей. Но если родители решат разделиться или подарить каждый сам от себя, то уже каждый из этих подарков не должен быть дороже трёх тысяч», — отметил эксперт.

Кроме того, собеседник «Вечерней Москвы» подчеркнул, что на День учителя нельзя дарить деньги независимо от суммы, это тоже можно расценивать как взятку сотруднику образовательного учреждения. А в некоторых школах внутренний устав запрещает педагогам принимать подарки — юрист рекомендовал заранее уточнить эту информацию.