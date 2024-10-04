Никаких лилий: Флорист дал главный совет, как выбрать букет учителю и не облажаться Флорист Поляшов: Лучшим выбором для подарка в День учителя станут сезонные цветы 4 октября, 05:00 Сезонные цветы станут отличным подарком на День учителя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Belay

В преддверии Дня учителя родители школьников по всей России ломают голову над выбором цветов для педагогов в знак благодарности за их нелёгкий труд. Однако в пёстром разнообразии букетов достаточно просто ошибиться и не попасть в тематику праздника, предупредил Life.ru флорист Александр Поляшов.

По словам цветочного гуру, первым делом стоит отказаться от растений с неуместной цветовой палитрой. Красно-бордовые розы — это уже моветон для Дня учителя, считает наш собеседник. Ещё не подойдут букеты с ярко выраженным ароматом, который дают, например, лилии. Исключить флорист посоветовал и цветы, которые плохо стоят — они быстро завянут.

Сейчас лучше всего брать сезонные цветы, то есть георгины, брасику, гладиолусы, хризантемы, кустовые хризантемы. Это цветы, которые сейчас в сезоне, и добавив к ним, например, какие-то листья дуба или ягодки в виде калины, у вас получится ещё более интересный, атмосферный и гармоничный букет Александр Поляшов Флорист

Сейчас в моде ассиметричные и разноуровневые букеты, напомнил эксперт. Идеальным вариантом станет букет на каркасе, где флорист может в полной мере раскрыть свою фантазию. Беспроигрышный выбор — цветок в горшке, который будет долго радовать учителя, напоминая ему о празднике. На эту роль лучше всего подойдёт орхидея.

Ещё один подарок для учителей готовит Правительство России. Педагогам и остальным бюджетникам социальной сферы могут повысить зарплату на 13,2% уже в 2025 году. Кроме того, индексацию планируется продлить и на следующие годы.