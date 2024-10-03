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Зарплаты врачей, учителей и учёных хотят повысить на 13,2%

Правительство РФ предложило повысить зарплаты бюджетникам на 13,2% в 2025 году

3 октября, 08:12
Бюджетникам повысят зарплаты. Обложка © freepik / wirestock

Бюджетникам повысят зарплаты. Обложка © freepik / wirestock

Правительство РФ выступило с инициативой проиндексировать на 13,2% зарплаты бюджетникам социальной сферы в 2025 году. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на внесённый в Госдуму бюджетный пакет.

Повышение зарплат коснётся врачей, медработников, учителей, учёных, социальных работников. При этом в сторону увеличения будут пересмотрены зарплаты и других сотрудников госучреждений, им увеличат выплаты на 4,5% в следующем году. В правительстве отметили, что будет предусмотрена индексация зарплат также в 2026 и 2027 годах.

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Ранее сообщалось, что с 1 октября текущего года в России проиндексированы пенсии военным и зарплаты госслужащим на 5,1 процента. Повышение выплат коснётся около 2,8 миллиона человек.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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