Зарплаты врачей, учителей и учёных хотят повысить на 13,2% Правительство РФ предложило повысить зарплаты бюджетникам на 13,2% в 2025 году 3 октября, 08:12 Бюджетникам повысят зарплаты. Обложка © freepik / wirestock

Правительство РФ выступило с инициативой проиндексировать на 13,2% зарплаты бюджетникам социальной сферы в 2025 году. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на внесённый в Госдуму бюджетный пакет.

Повышение зарплат коснётся врачей, медработников, учителей, учёных, социальных работников. При этом в сторону увеличения будут пересмотрены зарплаты и других сотрудников госучреждений, им увеличат выплаты на 4,5% в следующем году. В правительстве отметили, что будет предусмотрена индексация зарплат также в 2026 и 2027 годах.

Ранее сообщалось, что с 1 октября текущего года в России проиндексированы пенсии военным и зарплаты госслужащим на 5,1 процента. Повышение выплат коснётся около 2,8 миллиона человек.

Авторы Татьяна Миссуми