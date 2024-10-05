Проводники на Олимп: Звёзды в День учителя вспомнили о педагогах, изменивших их жизнь
Буланова, Волочкова и другие звёзды вспомнили в День учителя о любимых педагогах
Ежегодно в России 5 октября отмечают День учителя. Life.ru в честь праздника пообщался с российскими звёздами и узнал об их любимых педагогах, которые оставили в их жизни заметный отпечаток. Татьяна Буланова, Прохор Шаляпин, Родион Газманов, Дмитрий Губерниев, Эдгард Запашный и Анастасия Волочкова вспомнили трогательные истории о своих учителях.
Татьяна Буланова — эстрадная певица
Татьяна Буланова. Фото © Telegram / tbulanova
Это была моя не первая учительница, но самая любимая. Она пришла к нам после института сразу и вела нас после 4-го класса до самого выпуска в 10-м. И после окончания школы мы каждый год собирались на её дне рождения начиная с 1986 года. К сожалению, она пару лет назад ушла из жизни. А так 26 февраля всегда был день слёта одноклассников у нас. Конечно, мы до сих пор её помним и любим. И когда мы встречаемся, каждый раз её вспоминаем с одноклассниками. Но у неё судьба сложилась так, что семьи у неё не было, она всю свою жизнь положила на нас, учеников. Звали её Наталья Фёдоровна Мазнева.
Прохор Шаляпин — певец
Прохор Шаляпин. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official
А вот на финалиста проекта «Фабрика звёзд – 6» больше всего повлияла педагог по сольфеджио. Шаляпин признаётся, что она его восхищала своей силой и вкусом.
Моя любимая учительница преподавала в музыкально-педагогическом институте имени М.М. Ипполитова-Иванова, её зовут Алла Алексеевна Алексеева. Она вела сольфеджио. Это сильная женщина, замечательный преподаватель, добрая, со вкусом. Очень мне она нравилась, она до сих пор жива и здорова, дай Бог ей здоровья крепкого. Также я очень любил Тамару Александровну Корчагину — она преподавала у меня вокал в академии Гнесиных, о ней у меня тоже только добрые воспоминания остались».
Родион Газманов — певец
Фото © Vk / Родион Газманов
Артист признался, что не помнит самую первую учительницу из школы в Калининграде. Собеседник Life.ru с теплотой вспомнил прекрасную Ольгу Николаевну — учителя географии, классного руководителя в 28-й школе в Москве.
Она всегда стояла за нас горой, хотя периодически была очень строгой. Ещё помню в той же школе учительницу русского языка и литературы, которая, несмотря на свой низкий рост, ниже учеников была, её авторитет был абсолютно непререкаемый. Каждый раз, когда она начинала разговаривать, все затихали, потому что у неё был потрясающий эффект присутствия. На её уроках я всегда получал пятёрки, но она меня недолюбливала, потому что все диктанты я писал на «5» и знал правила, за что спасибо моему дедушке.
Дмитрий Губерниев — спортивный комментатор, телеведущий
Дмитрий Губерниев. Фото © Агентство «Москва» / Пелагия Тихонова
Хочу рассказать не про первую учительницу, а про двух моих учителей. Татьяна Вячеславовна Паршина — мой многолетний классный руководитель и учитель математики. Она пришла, когда мы учились в пятом классе. Очень прогрессивная, она слушала Цоя, Высоцкого, на политинформации позволяла обсуждать нам темы из журнала «Ровесник», который тогда был очень молодёжным и модным. Она привила вкус к перестройке. А ещё была Валентина Васильевна Иванова, моя учительница по русскому и литературе. Я был хулиган, и, когда она пришла к нам в школу, она сразу сказала моей матери, что найдёт ко мне подход. И она начала меня хвалить. Когда она меня хвалила три раза, а потом один раз ругала — я вырос и храню воспоминания. Моим дорогим и золотым передаю большой привет — Паршиной Татьяне Вячеславовне и Валентине Васильевне Ивановой».
Анастасия Волочкова — артистка балета
Анастасия Волочкова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art
Бывшая солистка Большого театра назвала сразу несколько любимых педагогов, два из них связаны с её карьерой танцовщицы. Не забыла артистка упомянуть учительницу, которая её когда-то обидела, не поверив в способность стать балериной.
У меня была учительница Дина Сергеевна в Академии русского балета имени Вагановой, которую я в итоге закончила с красным дипломом. Эта учительница рассказывала мне о том, что я никогда не стану балериной, а я ею хотела стать. И в последующем у меня были учителя, которые обучали меня искусству балета, и мои родители. Несмотря на то что я пришла в балетную академию неспособным ребёнком, у меня не было ни данных, ни растяжек, ничего. И родители решили нанять мне учительницу, которая являлась ученицей Агриппины Вагановой, чьим именем и назвала академия, в которой ректором сейчас является Николай Цискаридзе, мой друг и партнёр, и я благодарна этой женщине, которая обучила меня всему, — Кокорина Игдиля Валентиновна, я ей благодарна всей жизнью. Самая крутейшая моя учительница, мой друг и по сей день — ей 90 лет. Это Ирина Николаевна Молянкова. Она учитель по математике, и она оставалась и остаётся со мной до сих пор в любой момент. Она — мой друг.
Эдгард Запашный — цирковой артист, директор Большого Московского цирка
Эдгард Запашный и Аскольд Запашный с тигром во время спектакля в Большом Московском государственном цирке. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Знаменитый дрессировщик с братом Аскольдом поменяли более 50 школ из-за гастрольного графика и успели отучиться почти во всех советских республиках. Однако ему в сердце навсегда запала первая учительница. Эдгард благодарен за то, что ему дали правильное образование и привили любовь к Родине, уважение к историческим ценностям.
Моя первая и любимая учительница — Наталья Ивановна Городилина, которая до сих пор работает в школе номер 117, мы с ней остаёмся на связи, переписываемся еженедельно, я к ней испытываю самые тёплые чувства. Я недавно был на линейке, ходил в 117-ю школу. Мой директор тоже всё ещё там работает, при котором мы учились. Так что я счастливый человек, что все эти люди есть. Я рад тому, что я получил хорошее, правильное образование. Мне привили любовь к Родине, уважение к нашим историческим ценностям, я до сих пор не могу, и не оскорбляю, и не насмехаюсь над нашими бывшими лидерами Лениным и Сталиным. Всё это прививали мои учителя, которые вкладывали главную мысль о том, что нужно уважать, помнить и учить нашу историю, что учиться нужно. У нас были хорошие выездные мероприятия, мы на лыжах в походы ходили, гербарии собирали. И я рад, что всё это мне дала моя любимая 117-я школа. Хотя мы с братом поменяли больше 50 школ из-за гастрольного графика, мы учились почти во всех советских республиках с родителями. Но два раза в год мы стабильно приезжали в нашу 117-ю школу, получали учебники, сдавали экзамены. 117-я школа — родная.
Праздник День учителя, который традиционно широко отмечают в России, предоставляет детям и родителям ещё один повод выразить педагогам благодарность и признательность за их труд. Дарить цветы и подарки или нет — вопрос дискуссионный, но обычно решается положительно стараниями родительского комитета или актива класса. Чем порадовать педагогов в этот день — в материале Life.ru.
Telegram/tbulanova, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official, Shutterstock / FOTODOM / Chepko Danil Vitalevich, Агентство «Москва» / Пелагия Тихонова