Проводники на Олимп: Звёзды в День учителя вспомнили о педагогах, изменивших их жизнь

Моя первая и любимая учительница — Наталья Ивановна Городилина, которая до сих пор работает в школе номер 117, мы с ней остаёмся на связи, переписываемся еженедельно, я к ней испытываю самые тёплые чувства. Я недавно был на линейке, ходил в 117-ю школу. Мой директор тоже всё ещё там работает, при котором мы учились. Так что я счастливый человек, что все эти люди есть. Я рад тому, что я получил хорошее, правильное образование. Мне привили любовь к Родине, уважение к нашим историческим ценностям, я до сих пор не могу, и не оскорбляю, и не насмехаюсь над нашими бывшими лидерами Лениным и Сталиным. Всё это прививали мои учителя, которые вкладывали главную мысль о том, что нужно уважать, помнить и учить нашу историю, что учиться нужно. У нас были хорошие выездные мероприятия, мы на лыжах в походы ходили, гербарии собирали. И я рад, что всё это мне дала моя любимая 117-я школа. Хотя мы с братом поменяли больше 50 школ из-за гастрольного графика, мы учились почти во всех советских республиках с родителями. Но два раза в год мы стабильно приезжали в нашу 117-ю школу, получали учебники, сдавали экзамены. 117-я школа — родная.