Герои страны: В Кремлёвском дворце раздали «Золотые пояса» союза боевых искусств

Торжественная церемония вручения национальной премии Российского союза боевых искусств (РСБИ) «Золотой пояс» состоялась в Кремлёвском дворце 8 октября. Её лауреатами стали сильнейшие отечественные спортсмены, герои специальной военной операции, тренеры и даже школы боевых искусств.

Почётного звания «Лучший спортсмен года» среди мужчин был удостоен чемпион РФ по поясной борьбе корэш Динар Каримуллин, а лучшей спортсменкой стала двукратная чемпионка мира по самбо Эльмира Кахраманова. Заслуженные награды атлетам вручили министр спорта РФ Михаил Дегтярёв и советник президента РФ Игорь Левитин.

Динар Каримуллин и Эльмира Кахраманова. Скриншот © VK / РСБИ — Российский Союз боевых искусств

В номинации «На службе Отечеству» победителями стали сразу шестеро спортсменов, участвующих в спецоперации на Украине. Среди них мастер панкратиона Рамис Терегулов, мастер комплексного единоборства Илья Сидоров, мастер кёкусинкай-кан Михаил Подшибякин, мастер бирманского бокса Сергей Салахов, мастер по метанию спортивного ножа Эдуард Шарафиев и мастер кёкусинкай Алексей Жбанов. Ещё один ветеран СВО — Герой России Балдан Цыдыпов — получил награду в номинации «За волю к победе». В 2022 году старлей попал в засаду ВСУ, но смог ответным огнём уничтожить часть боевиков, а затем организовал круговую оборону. Тем самым младший офицер спас свыше 150 сослуживцев.

Балдан Цыдыпов. Скриншот © VK / РСБИ — Российский Союз боевых искусств

«Лучшим наставником года» по версии РСБИ стал главный тренер мужской сборной команды России по самбо Дмитрий Трошкин. Автором самой яркой победы года признан чемпион мира по ушу и победитель Игр БРИКС Павел Муратов. А премию за вклад в развитие боевых искусств получил голливудский актёр, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям Стивен Сигал.

«Я всю жизнь изучаю боевые искусства у величайших мастеров мира и до сих пор почти ничего не знаю. Но с тем малым, что я знаю, я надеюсь, что смогу служить всем вам и делать всё возможное, чтобы защищать, любить и жить в соответствии с верой, которую вы мне дали, и служить матушке-России и всем вам», — заявил со сцены легенда боевиков 90-х.