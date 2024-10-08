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8 октября, 19:35

В Волгограде началась финальная часть конкурса «Флагманы образования»

В Волгограде началась финальная часть профессионального конкурса «Флагманы образования» для студентов. Он проводится на предоставленной Волгоградским государственным социально-педагогическим университетом (ВГСПУ) площадке.

Задача конкурса — выявить самых подготовленных и замотивированных студентов со всей России для привлечения их к профессии педагога. «Флагманы образования» дают возможность специалистам развиваться и самореализовываться в сфере образования.

«Студенты всегда были и остаются в фокусе внимания президентской платформы «Россия — страна возможностей». Наш проект «Флагманы образования» вместе с партнёрами предлагает им попробовать себя в педагогических профессиях, пройти стажировки на базе ведущих образовательных организаций страны, в издательстве «Просвещение», принять участие в международных, федеральных и региональных мероприятиях в качестве волонтёров, модераторов и экспертов. Как оказалось, большая часть участников финала конкурса «Флагманы образования» представляет именно педагогические вузы. При этом важно, что студенты «классических» университетов тоже заинтересованы в профессии учителя. Стать преподавателем, быть ответственным за следующие поколения граждан нашей страны — это непростая, но очень важная и достойная уважения миссия», — сказал исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В этом году к дистанционному этапу конкурса допустили 12 097 студентов, которым необходимо было выполнить задания для проверки уровня специальных профессиональных знаний. По итогам дистанционной оценки 300 конкурсантов с наивысшим баллом принимают участие в финальных испытаниях. Лидером по числу финалистов среди студентов стала Москва (65 человек). Также в топ-3 по количеству финалистов вошли Санкт-Петербург (27 человек), Московская область (13 человек) и Республика Мордовия (13 человек).

Организаторы рассказали, что финалистов ждут насыщенная конкурсная программа и просветительские мероприятия. Ведущие эксперты в сфере образования расскажут о влиянии новых технологий на образовательный процесс, поделятся секретами успешных коммуникаций, в интерактивном формате вместе с участниками создадут портрет современного учителя, покажут, как эффективно продвигать личный бренд педагога и многое другое.

В рамках торжественного открытия финала конкурса «Флагманы образования» также состоялось шествие на Мамаевом кургане. В нём приняли участие студенты-финалисты конкурса и почётные гости, которые возложили цветы к Вечному огню в Пантеоне Славы в память павших за Сталинград.

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

16 победителей конкурса «Научная Вселенная» отправятся на космодром «Восточный»
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А 5 октября в рамках проходившей в Кремле торжественной церемонии выбрали победителя конкурса «Учитель года России — 2024». Им стал молодой преподающий физику педагог из Петербурга по имени Леонид Дедюха. Награду ему вручали лично вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Обложка ©

«Россия — страна возможностей»

Юрий Лысенко
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