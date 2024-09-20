16 победителей конкурса «Научная Вселенная» отправятся на космодром «Восточный»

В Музее «АТОМ» на ВДНХ состоялся финал федерального конкурса «Научная Вселенная» для учеников старших классов и студентов. 16 молодых победителей выиграли путёвку на космодром «Восточный».

Награждение победителей федерального конкурса «Научная Вселенная». Видео © Предоставлено Life.ru

«Среди них ребята из Барнаула, Братска, Владивостока, Железногорска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Орла, Санкт-Петербурга, Сургута, федеральной территории Сириус, Читы, и других городов России. Всего за главный приз — научное путешествие на запуск ракеты на Космодроме «Восточный» — боролись более 275 тысяч человек», – говорится в пресс-релизе.

Проект проводился с 3 июля по 15 сентября, а для участия в нём приглашали молодёжь в возрасте от 14 до 27 лет со всей страны. Конкурсанты разрабатывали цифровых двойников для космических аппаратов, предлагали инициативы по развитию инфраструктуры и улучшению экологии с помощью снимков с орбиты, придумали проект выведения раннеспелых сортов сои, проанализировали существующие и придумали новые способы преодоления резистентности, предложили способы утилизации шин и даже представили концепции для видеопроектов, посвящённых современным достижениям российской науки.

Все 16 финалистов заработали научный тур на передовую технологическую площадку — первый в РФ гражданский космодром «Восточный». При победителях произведут запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», она доставит в космическое пространство спутник Ионосфера-М, который станет частью комплекса «Ионозонд».