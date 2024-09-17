«Командная работа — это здорово»: Наставник «Зарницы» рассказал о влиянии игры на воспитание молодёжи
Наставник Сопотян: «Зарница» помогает школьникам выстроить жизненные ориентиры
Всероссийская игра «Зарница» положительно влияет на патриотическое воспитание молодёжи, учит ребят дисциплине и командной работе. Об этом в беседе с Life.ru рассказал наставник ГБОУ школы №484 «Пожарные кадеты» города Санкт-Петербург Егор Сопотян (команда «Искра 484»).
«Игра учила нас тому, что ребята должны быть более сплочёнными, чтобы они дружили не только со своей командой, но, и с ребятами из других городов, других регионов, других национальностей. Командная работа — это всегда здорово», — отметил Сопотян.
Он также рассказал о важности наставничества со стороны участников спецоперации (СВО) в «Зарнице». По словам Сопотяна, герои РФ и ветераны боевых действий передают детям не только свой военный опыт, но и помогают им выстроить жизненные ориентиры. Как подчеркнул собеседник Life.ru, эмоции от игры у него остались самые положительные. Всё было сделано интересно и завораживающе. Его подопечным также всё очень понравилось — дети получили огромное количество эмоций и обзавелись новыми друзьями. Наставник не сомневается, что с каждым годом «Зарница» будет только выше и круче.
«Актуальность «Зарницы» в том, чтобы ребята увидели нашу страну, знали наших героев, знали наше будущее, просто, чтобы они понимали, в какой стране они живут. Наша страна — это не набор букв, а целая и глубокая история. Это важно потому, что нельзя забывать своё прошлое, нужно знать своё настоящее и думать о нашем будущем», — заключил Сопотян.
Ранее Life.ru писал, что в Волгограде завершился финальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В нём приняли участие свыше 600 юных россиян со всей страны. Основой для состязания стали исторические документы времён Великой Отечественной войны (ВОВ). Церемония награждения прошла 15 сентября на Мамаевом кургане.
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