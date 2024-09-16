«Сражаться как брат за брата»: Герой РФ раскрыл главную тактику «Зарницы 2.0»

Для победы во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0» необходимо слаженно работать в команде и слушать друг друга. Об этом рассказал Герой России и командующий игрой Степан Белов. Он раскрыл главную тактику «Зарницы 2.0», организованной «Движением первых», «Юнармией», российским обществом «Знание», центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», а также Всероссийским студенческим корпусом спасателей.

Герой РФ Степан Белов отметил роль командиров в «Зарнице 2.0». Видео © Telegram / Движение первых. Патриоты

«Здесь тактика одна: слушать командира, слушать и поддерживать друг друга. Именно то, что нужно подставить плечо товарищу. Должны сражаться как брат за брата», — рассказал Белов.

В проекте приняли участие свыше 800 тысяч школьников, 80 тысяч наставников, в том числе почти 400 — ветераны и участники спецоперации (СВО). В ходе финального этапа игры каждый представитель «Движения первых» проявил силу, стойкость и слаженную командную работу согласно разработанному плану.