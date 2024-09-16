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16 сентября, 18:37

«Сражаться как брат за брата»: Герой РФ раскрыл главную тактику «Зарницы 2.0»

Герой РФ Степан Белов отметил роль командиров в игре «Зарница 2.0»

Участники игры «Зарница 2.0». Обложка © Telegram / Движение первых. Патриоты

Участники игры «Зарница 2.0». Обложка © Telegram / Движение первых. Патриоты

Для победы во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0» необходимо слаженно работать в команде и слушать друг друга. Об этом рассказал Герой России и командующий игрой Степан Белов. Он раскрыл главную тактику «Зарницы 2.0», организованной «Движением первых», «Юнармией», российским обществом «Знание», центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», а также Всероссийским студенческим корпусом спасателей.

Герой РФ Степан Белов отметил роль командиров в «Зарнице 2.0». Видео © Telegram / Движение первых. Патриоты

«Здесь тактика одна: слушать командира, слушать и поддерживать друг друга. Именно то, что нужно подставить плечо товарищу. Должны сражаться как брат за брата», — рассказал Белов.

В проекте приняли участие свыше 800 тысяч школьников, 80 тысяч наставников, в том числе почти 400 — ветераны и участники спецоперации (СВО). В ходе финального этапа игры каждый представитель «Движения первых» проявил силу, стойкость и слаженную командную работу согласно разработанному плану.

Традиции СССР: Эксперт объяснил ценность военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для молодёжи
Традиции СССР: Эксперт объяснил ценность военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для молодёжи

Ранее Life.ru писал, что в Волгограде завершился финальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В нём приняли участие свыше 600 юных россиян со всей страны. Основой для состязания стали исторические документы времён Великой Отечественной войны (ВОВ). Церемония награждения прошла 15 сентября на Мамаевом кургане.

Дарья Нарыкова
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