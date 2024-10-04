«Всё — для людей»: Песков дал важный совет участникам программы «Время героев»

Представители власти должны объяснять народу суть своей работы. Им следует показывать людям, что они трудятся ради их блага, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе лекции программы «Время героев».

«Вы должны дотягиваться до людей и объяснять суть своей работы. Всё, что вы делаете, — для людей, но людям надо об этом рассказать. Иногда это очень сложная задача, ведь мир информации многообразен», — сказал Песков, слова которого приводятся в телеграм-канале программы.

Представитель Кремля объяснил это высокой скоростью распространения информации. Чиновникам нужно также не отставать от темпов, так как иногда вперёд достоверных данных просачиваются сомнительные.