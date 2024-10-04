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4 октября, 06:38

«Всё — для людей»: Песков дал важный совет участникам программы «Время героев»

Песков: Чиновники должны объяснять людям, что они трудятся ради их блага

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Представители власти должны объяснять народу суть своей работы. Им следует показывать людям, что они трудятся ради их блага, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе лекции программы «Время героев».

«Вы должны дотягиваться до людей и объяснять суть своей работы. Всё, что вы делаете, — для людей, но людям надо об этом рассказать. Иногда это очень сложная задача, ведь мир информации многообразен», — сказал Песков, слова которого приводятся в телеграм-канале программы.

Представитель Кремля объяснил это высокой скоростью распространения информации. Чиновникам нужно также не отставать от темпов, так как иногда вперёд достоверных данных просачиваются сомнительные.

Песков не счёл кампанейщиной назначение на госпосты выпускников программы «Время героев»
Песков не счёл кампанейщиной назначение на госпосты выпускников программы «Время героев»

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в перспективе ветеран СВО вполне сможет стать лидером Российской Федерации. Он отметил, что это позволяет Конституция нашей страны.

Николай Рюмин
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