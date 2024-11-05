Путин предложил возглавить Еврейскую автономную область матери Героя СВО
Путин предложил руководителю программы «Время героев» возглавить ЕАО
Мария Костюк. Обложка © Telegram/Мария Костюк
Президент России Владимир Путин предложил занять пост врио главы Еврейской автономной области Марии Костюк.
Президент России Владимир Путин предложил занять пост врио главы Еврейской автономной области Марии Костюк. Видео © Life.ru
Мария Костюк в течение почти 20 лет работала на различных должностях в органах власти ЕАО: прошла путь от начальника отдела в администрации муниципального района до заместителя губернатора по внутренней политике. В 2023 году перешла на работу на федеральный уровень: возглавила управление по работе с регионами государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2024 году также заняла должность заместителя директора Высшей школы государственного управления Президентской академии. В этой роли Костюк руководит президентской программой «Время героев».
Напомним, ранее 5 ноября стало известно, что Владимир Уйба решил покинуть пост главы Республики Коми. Чиновник объявил, что президент России Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. На место Уйбы — врио главы региона — был назначен губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.