Путин предложил возглавить Еврейскую автономную область матери Героя СВО

Мария Костюк в течение почти 20 лет работала на различных должностях в органах власти ЕАО: прошла путь от начальника отдела в администрации муниципального района до заместителя губернатора по внутренней политике. В 2023 году перешла на работу на федеральный уровень: возглавила управление по работе с регионами государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2024 году также заняла должность заместителя директора Высшей школы государственного управления Президентской академии. В этой роли Костюк руководит президентской программой «Время героев».