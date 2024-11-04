Первышов назвал большой честью назначение на пост врио главы Тамбовской области
Евгений Первышов стал первым ветераном СВО, возглавившим российский регион. Обложка © Telegram / Евгений Первышов
Ветеран спецоперации на Украине Евгений Первышов назвал большой честью своё назначение на пост врио главы Тамбовской области. В телеграм-канале экс-мэр Краснодара заявил, что чувствует высокую ответственность за возложенную задачу.
«Для меня это большая честь и доверие. Как участник Президентской кадровой программы «Время героев», чувствую высокую ответственность за возложенную задачу. Многие мои товарищи по программе уже работают на различных должностях, кому-то ещё предстоит назначение. И главное здесь — очень серьёзная теоретическая и практическая подготовка в рамках программы», — подчеркнул он.
Первышов также заявил о готовности «много и регулярно» общаться с жителями, экспертами, общественниками и журналистами. Он подчеркнул, что стоит не только решать объективно существующие проблемы, но и понимать точки роста, возможности для развития региона. На посту руководителя Тамбовской области он пообещал использовать для этого весь опыт, полученный на посту мэра Краснодара и депутата Государственной думы.
Напомним, Евгений Первышов сменит на посту руководителя Тамбовской области Максима Егорова, который возглавлял регион с 2021 года. Первышову 48 лет. Он занимал пост мэра Краснодара с 2016 по 2021 год. В сентябре 2021-го был избран депутатом Госдумы от «Единой России» по избирательному округу № 46 (Краснодарский край). В октябре 2022 года народный избранник отправился добровольцем на СВО. В январе 2023 года он продлил контракт. В июне президент Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев», среди которых был и Первышов. Тогда глава государства приятно удивился, что депутат Госдумы отправился добровольцем на СВО и отметил, что у него будет предложение к парламентарию.