Первышов назвал большой честью назначение на пост врио главы Тамбовской области

Ветеран спецоперации на Украине Евгений Первышов назвал большой честью своё назначение на пост врио главы Тамбовской области. В телеграм-канале экс-мэр Краснодара заявил, что чувствует высокую ответственность за возложенную задачу.

«Для меня это большая честь и доверие. Как участник Президентской кадровой программы «Время героев», чувствую высокую ответственность за возложенную задачу. Многие мои товарищи по программе уже работают на различных должностях, кому-то ещё предстоит назначение. И главное здесь — очень серьёзная теоретическая и практическая подготовка в рамках программы», — подчеркнул он.

Первышов также заявил о готовности «много и регулярно» общаться с жителями, экспертами, общественниками и журналистами. Он подчеркнул, что стоит не только решать объективно существующие проблемы, но и понимать точки роста, возможности для развития региона. На посту руководителя Тамбовской области он пообещал использовать для этого весь опыт, полученный на посту мэра Краснодара и депутата Государственной думы.