«Рискуют жизнью»: Путин назвал героями людей «за ленточкой»

Каждый, кто принимает участие в спецоперации (СВО) и работает «за ленточкой», является героем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече участником программы «Время героев», депутатом Госдумы и экс-мэром Краснодара Евгением Первышовым, которого лидер РФ назначил врио губернатора Тамбовской области. Отметим, что Первышов стал первым ветераном СВО, возглавившим российский регион.

«Все, кто «за ленточку» заходит — уже герои. Люди рискуют жизнью, здоровьем. Самое собой разумеется, это правильное определение», — сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что для гражданской службы нужны ещё и специальные навыки. Первышов, по словам президента, всеми необходимыми качествами обладает. Новоиспечённый врио губернатора Тамбовской области позже сообщил журналистам, что намерен приехать в доверенный ему регион послезавтра, 6 ноября.

Выражение «за ленточкой» пришло из армейского лексикона и подразумевает нахождение на передовой или на территории противника.