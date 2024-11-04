«Рискуют жизнью»: Путин назвал героями людей «за ленточкой»
Путин: Каждый, кто «за ленточкой», уже является героем
Каждый, кто принимает участие в спецоперации (СВО) и работает «за ленточкой», является героем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече участником программы «Время героев», депутатом Госдумы и экс-мэром Краснодара Евгением Первышовым, которого лидер РФ назначил врио губернатора Тамбовской области. Отметим, что Первышов стал первым ветераном СВО, возглавившим российский регион.
«Все, кто «за ленточку» заходит — уже герои. Люди рискуют жизнью, здоровьем. Самое собой разумеется, это правильное определение», — сказал глава государства.
При этом Путин подчеркнул, что для гражданской службы нужны ещё и специальные навыки. Первышов, по словам президента, всеми необходимыми качествами обладает. Новоиспечённый врио губернатора Тамбовской области позже сообщил журналистам, что намерен приехать в доверенный ему регион послезавтра, 6 ноября.
Выражение «за ленточкой» пришло из армейского лексикона и подразумевает нахождение на передовой или на территории противника.
Напомним, ранее глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что переходит на новую работу на федеральном уровне. Он возглавлял регион с 2021 года.
Кадровая программа «Время героев» направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бойцов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных предприятиях. Приём заявок на неё начался в конце февраля. А обучать первую группу, состоящую из 83 участников, начали 27 мая. По словам президента Владимира Путина, число включённых в проект в дальнейшем будет увеличиваться.