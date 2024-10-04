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4 октября, 07:55

Артём Жога представлен новым полпредом президента в Уральском федеральном округе

Артём Жога представлен новым полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе (УрФО). В мероприятии приняли участие первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, губернаторы регионов округа, а также представители федеральных структур, сообщает ТАСС.

«[Жога] прошёл программу обучения «Время героев» для участников специальной военной операции, которая позволяет работать на госслужбе и в органах власти», — отметил Якушев.

Артём Жога привезет на Урал личных помощников из ДНР
Артём Жога привезет на Урал личных помощников из ДНР

Напомним, что 2 октября президент России Владимир Путин назначил Жогу на новую должность — полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе. Сам Артём является бывшим комбатом батальона «Спарта» и отцом Героя России Владимира Жоги, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине 5 марта 2022 года.

Обложка ©

Артём Жога. Обложка © Life.ru

Николай Рюмин
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