Артём Жога представлен новым полпредом президента в Уральском федеральном округе
Артём Жога представлен новым полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе (УрФО). В мероприятии приняли участие первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, губернаторы регионов округа, а также представители федеральных структур, сообщает ТАСС.
«[Жога] прошёл программу обучения «Время героев» для участников специальной военной операции, которая позволяет работать на госслужбе и в органах власти», — отметил Якушев.
Напомним, что 2 октября президент России Владимир Путин назначил Жогу на новую должность — полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе. Сам Артём является бывшим комбатом батальона «Спарта» и отцом Героя России Владимира Жоги, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине 5 марта 2022 года.
Артём Жога. Обложка © Life.ru