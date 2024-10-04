Артём Жога представлен новым полпредом президента в Уральском федеральном округе

Артём Жога представлен новым полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе (УрФО). В мероприятии приняли участие первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, губернаторы регионов округа, а также представители федеральных структур, сообщает ТАСС.