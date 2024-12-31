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31 декабря, 12:25

Путин: Россияне верны заветам и традициям ветеранов ВОВ, сокрушивших нацизм

Граждане России верны заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной, которые сокрушили нацизм. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении, которое транслировалось по центральным каналам на Камчатку и Чукотку.

«Мы дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм. Мы верны заветам и традициям наших ветеранов», — подчеркнул лидер РФ.

«Мы верим в вас!» Путин в новогоднем обращении отметил гордость миллионов россиян за героев СВО
«Мы верим в вас!» Путин в новогоднем обращении отметил гордость миллионов россиян за героев СВО

Напомним, что 9 мая 2025 года Россия отпразднует 80-летие Великой Победы. Ранее министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с Новым годом, отметив, что у нынешнего поколения нет права растерять всё то, что неимоверными усилиями было достигнуто на фронтах Великой Отечественной войны.

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Life.ru

Никита Никонов
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