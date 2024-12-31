Путин: Россияне верны заветам и традициям ветеранов ВОВ, сокрушивших нацизм
Граждане России верны заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной, которые сокрушили нацизм. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении, которое транслировалось по центральным каналам на Камчатку и Чукотку.
«Мы дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм. Мы верны заветам и традициям наших ветеранов», — подчеркнул лидер РФ.
Напомним, что 9 мая 2025 года Россия отпразднует 80-летие Великой Победы. Ранее министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с Новым годом, отметив, что у нынешнего поколения нет права растерять всё то, что неимоверными усилиями было достигнуто на фронтах Великой Отечественной войны.
Life.ru