Путин: Россияне верны заветам и традициям ветеранов ВОВ, сокрушивших нацизм

Граждане России верны заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной, которые сокрушили нацизм. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении, которое транслировалось по центральным каналам на Камчатку и Чукотку.

«Мы дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм. Мы верны заветам и традициям наших ветеранов», — подчеркнул лидер РФ.