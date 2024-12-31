«Мы верим в вас!» Путин в новогоднем обращении отметил гордость миллионов россиян за героев СВО

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что мысли миллионов россиян сейчас вместе с бойцами СВО, которые обеспечивают народу гарантии мира и безопасности. Заявление главы государства показали по центральным каналам на Дальнем Востоке.

«В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами. Вы подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас», — сказал президент.