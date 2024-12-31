Белоусов поздравил военных с Новым годом и предложил поднять бокалы за бойцов на передовой

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с Новым годом и отметил, что военные проявляют исключительный героизм и отвагу на полях боёв. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Белоусов поздравил российских военных с Новым годом. Видео © Telegram / Минобороны России

«Завершается 2024 год. Он запомнится не только ратными подвигами и ратными достижениями, но и проявленной стойкостью наших бойцов, на долю которых выпало немало испытаний», — подчеркнул Белоусов.

Глава Минобороны добавил, что российские бойцы на полях сражений в Донбассе и Новороссии демонстрируют исключительный героизм и отвагу, отдавая все силы ради мирного будущего России. Также Белоусов предложил поднять бокалы за тех, кто сейчас находится на передовой в зоне специальной военной операции (СВО).

Белоусов напомнил, что 2025 год объявлен решением президента РФ Владимира Путина Годом защитника. 9 мая исполнится 80 лет со дня Великой Победы. У нынешнего поколения нет права растерять всё то, что неимоверными усилиями было достигнуто на фронтах Великой Отечественной войны, подчеркнул глава Минобороны.