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Регион
31 декабря, 11:38

Белоусов поздравил военных с Новым годом и предложил поднять бокалы за бойцов на передовой

Белоусов поздравил российских военных с Новым годом и отметил их героизм

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с Новым годом и отметил, что военные проявляют исключительный героизм и отвагу на полях боёв. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Белоусов поздравил российских военных с Новым годом. Видео © Telegram / Минобороны России

«Завершается 2024 год. Он запомнится не только ратными подвигами и ратными достижениями, но и проявленной стойкостью наших бойцов, на долю которых выпало немало испытаний», — подчеркнул Белоусов.

Глава Минобороны добавил, что российские бойцы на полях сражений в Донбассе и Новороссии демонстрируют исключительный героизм и отвагу, отдавая все силы ради мирного будущего России. Также Белоусов предложил поднять бокалы за тех, кто сейчас находится на передовой в зоне специальной военной операции (СВО).

Белоусов напомнил, что 2025 год объявлен решением президента РФ Владимира Путина Годом защитника. 9 мая исполнится 80 лет со дня Великой Победы. У нынешнего поколения нет права растерять всё то, что неимоверными усилиями было достигнуто на фронтах Великой Отечественной войны, подчеркнул глава Минобороны.

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Ранее сообщалось, что Белоусов проинспектировал подготовку военных и наградил отличившихся бойцов. Министр посетил один из полигонов в Южном военном округе.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Никита Никонов
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