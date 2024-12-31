Белоусов проинспектировал подготовку военных и наградил отличившихся бойцов

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал организацию боевой подготовки военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО). Как сообщает пресс-служба ведомства, подготовка контрактников проводится по тактико-специальной, огневой, медицинской и инженерной областях.

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал подготовку бойцов. Видео © Telegram / Минобороны России

«На данном полигоне проводится <...> боевое слаживание подразделений под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции», — рассказали в Минобороны РФ.

Помимо подготовки по основной военно-учётной специальности, бойцы дополнительно осваивают программы обучения боевому применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и противодействию дронам. В специальной лаборатории проводится подготовка боевых расчётов БПЛА различного назначения, включая FPV-дроны. Кроме того, специалисты проводят испытания новых образцов военной техники, разрабатывают и модернизируют как беспилотные летательные аппараты, так и средства радиоэлектронной борьбы для эффективного противодействия дронам противника.

Министр обороны РФ вручил государственные награды отличившимся военнослужащим за мужество и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).