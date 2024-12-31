Белоусов проинспектировал подготовку военных и наградил отличившихся бойцов
Белоусов проинспектировал подготовку военных морской пехоты Черноморского флота
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал организацию боевой подготовки военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО). Как сообщает пресс-служба ведомства, подготовка контрактников проводится по тактико-специальной, огневой, медицинской и инженерной областях.
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал подготовку бойцов. Видео © Telegram / Минобороны России
«На данном полигоне проводится <...> боевое слаживание подразделений под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции», — рассказали в Минобороны РФ.
Помимо подготовки по основной военно-учётной специальности, бойцы дополнительно осваивают программы обучения боевому применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и противодействию дронам. В специальной лаборатории проводится подготовка боевых расчётов БПЛА различного назначения, включая FPV-дроны. Кроме того, специалисты проводят испытания новых образцов военной техники, разрабатывают и модернизируют как беспилотные летательные аппараты, так и средства радиоэлектронной борьбы для эффективного противодействия дронам противника.
Министр обороны РФ вручил государственные награды отличившимся военнослужащим за мужество и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).
Ранее Белоусов отметил, что в ходе специальной военной операции (СВО) беспилотники играют ключевую роль в тактическом звене. Министр подчеркнул, что их использование охватывает различные задачи, включая разведку, нанесение ударов и транспортировку грузов.
Telegram / Минобороны России