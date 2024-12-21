Десятки видов БПЛА: Белоусов высоко оценил вклад народного ОПК в снабжение ВС РФ
Белоусов: Народный ОПК поставил ВС РФ более 65 видов изделий
В ходе итогового заседания Техсовета Минобороны России и Народного фронта министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в ходе специальной военной операции (СВО) беспилотники играют ключевую роль в тактическом звене. Он отметил, что их использование охватывает различные задачи, включая разведку, нанесение ударов и транспортировку грузов.
«В ходе СВО широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования. <...> Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена», — поделился Белоусов.
Он также высоко оценил механизм ускоренного внедрения разработок народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который с апреля поставил более 65 видов беспилотников и робототехники — 31 вид БПЛА, включая три разведывательных, восемь наземных робототехнических комплексов, два вида средств радиоэлектронной разведки, 20 систем РЭБ и четыре вида безэкипажных катеров.
Кроме того, многие гражданские производители увеличили объёмы производства по БПЛА и FPV-дронам до 40 тысяч изделий в месяц, по системам РЭБ и РЭР – до пяти тысяч изделий в месяц. По словам министра, роль БПЛА сегодня настолько высока, что принято решение о формировании в ВС РФ отдельного рода войск – войск беспилотных систем.
Пока бойцы ВС РФ применяют беспилотники для решения разведывательных, ударных и транспортных задач, киевский режим использует их для ударов по мирным жителям. Сегодня, утром 21 декабря, украинские беспилотники атаковали Казань. Один из дронов ВСУ влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса», в результате чего начался пожар. Ещё один БПЛА тоже повторно атаковал здание во время эвакуации жителей. Другие беспилотники попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека. После атаки БПЛА в Татарстане ввели режим ЧС. Медучреждения Казани переведены в режим повышенной готовности.