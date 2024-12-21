Десятки видов БПЛА: Белоусов высоко оценил вклад народного ОПК в снабжение ВС РФ

В ходе итогового заседания Техсовета Минобороны России и Народного фронта министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в ходе специальной военной операции (СВО) беспилотники играют ключевую роль в тактическом звене. Он отметил, что их использование охватывает различные задачи, включая разведку, нанесение ударов и транспортировку грузов.

«В ходе СВО широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования. <...> Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена», — поделился Белоусов.

Он также высоко оценил механизм ускоренного внедрения разработок народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который с апреля поставил более 65 видов беспилотников и робототехники — 31 вид БПЛА, включая три разведывательных, восемь наземных робототехнических комплексов, два вида средств радиоэлектронной разведки, 20 систем РЭБ и четыре вида безэкипажных катеров.