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21 декабря, 10:23
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Медучреждения Казани переведены в режим повышенной готовности

Минздрав: Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности

В Казани все медицинские учреждения перевели в режим повышенной готовности на фоне атак беспилотников киевского режима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав республики.

«Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

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Life.ru публикует кадры из ЖК «Лазурные небеса» в Казани сразу после атаки первого БПЛА

Напомним, сегодня Казань попала под серию ударов украинских беспилотников. Один из дронов ВСУ влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса», начался пожар. Затем другой беспилотник попал в данную многоэтажку снова — во время эвакуации жителей. Другие БПЛА попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и 5-этажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека.

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Life.ru

Николай Рюмин
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