Медучреждения Казани переведены в режим повышенной готовности
Минздрав: Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности
В Казани все медицинские учреждения перевели в режим повышенной готовности на фоне атак беспилотников киевского режима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав республики.
«Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Казань попала под серию ударов украинских беспилотников. Один из дронов ВСУ влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса», начался пожар. Затем другой беспилотник попал в данную многоэтажку снова — во время эвакуации жителей. Другие БПЛА попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и 5-этажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека.
Life.ru