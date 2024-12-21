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21 декабря, 07:14

Раскрыто число пострадавших в результате атаки ВСУ на Казань

SHOT: В результате атаки БПЛА на Казань ранены три человека

В результате атаки ВСУ на дома в Казани пострадали три человека, в основном с порезами от выбитых стёкол. Об этом сообщает SHOT.

Тем временем в Оперштабе Казани уточнили, что в ЖК «Лазурные небеса» никто не пострадал. Соответственно, ранения получили жильцы ЖК «Манхеттен» или в пятиэтажки на улице Клары Цеткин.

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Напомним, сегодня утром Татарстан подвергся атаке дронов ВСУ. В Минобороны рассказали об одном сбитом аппарате. Позже стало известно о попадании БПЛА в жилую многоэтажку, Life.ru публиковал момент удара. К настоящему моменту поражены многоэтажки в трёх районах города. На месте ЧП находится глава Республики Рустам Минниханов.

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Life.ru

Николай Рюмин
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