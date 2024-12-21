Мэрия Казани сообщила о повреждениях в результате атаки БПЛА
В трёх районах Казани повреждены дома после атаки БПЛА, жильцы эвакуированы
В домах Советского, Кировского и Приволжского районов Казани произошли возгорания в результате атаки беспилотников. Такие данные приводит мэрия города.
«Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить тёплыми вещами и питанием», — рассказали в администрации города.
Напомним, сегодня утром в Минобороны сообщили об уничтожении дрона над Татарстаном. БПЛА влетел в многоэтажку, после этого там начался пожар. Жильцов эвакуировали. Позже стало известно о попадании второго беспилотника в эту же многоэтажку. Life.ru публиковал момент атаки. Атака дронов на Республику продолжается.
Telegram / SHOT