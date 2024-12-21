Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 06:41

Мэрия Казани сообщила о повреждениях в результате атаки БПЛА

В трёх районах Казани повреждены дома после атаки БПЛА, жильцы эвакуированы

В домах Советского, Кировского и Приволжского районов Казани произошли возгорания в результате атаки беспилотников. Такие данные приводит мэрия города.

«Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить тёплыми вещами и питанием», — рассказали в администрации города.

Напомним, сегодня утром в Минобороны сообщили об уничтожении дрона над Татарстаном. БПЛА влетел в многоэтажку, после этого там начался пожар. Жильцов эвакуировали. Позже стало известно о попадании второго беспилотника в эту же многоэтажку. Life.ru публиковал момент атаки. Атака дронов на Республику продолжается.

Оперслужбы прибыли к ЖК «Лазурные небеса» в Казани после информации о БПЛА
Оперслужбы прибыли к ЖК «Лазурные небеса» в Казани после информации о БПЛА
Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar