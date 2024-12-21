У атакованной двумя дронами в Казани высотки замечен третий БПЛА
SHOT: У атакованной двумя дронами в Казани многоэтажки замечен третий БПЛА
У атакованного двумя дронами в Казани жилого комплекса «Лазурные небеса» замечен третий БПЛА. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале SHOT.
Третий беспилотник у ЖК в Казани. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, сегодня утром в Минобороны сообщили об уничтожении дрона над Татарстаном. БПЛА влетел в многоэтажку, после этого там начался пожар. Жильцов эвакуировали. Позже стало известно о попадании второго беспилотника в эту же многоэтажку. Life.ru публиковал момент атаки.
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