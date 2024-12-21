Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 06:21

У атакованной двумя дронами в Казани высотки замечен третий БПЛА

SHOT: У атакованной двумя дронами в Казани многоэтажки замечен третий БПЛА

У атакованного двумя дронами в Казани жилого комплекса «Лазурные небеса» замечен третий БПЛА. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале SHOT.

Третий беспилотник у ЖК в Казани. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, сегодня утром в Минобороны сообщили об уничтожении дрона над Татарстаном. БПЛА влетел в многоэтажку, после этого там начался пожар. Жильцов эвакуировали. Позже стало известно о попадании второго беспилотника в эту же многоэтажку. Life.ru публиковал момент атаки.

Силы ПВО России сбили за ночь 19 украинских беспилотников
Силы ПВО России сбили за ночь 19 украинских беспилотников
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar