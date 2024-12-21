Над Татарстаном уничтожен украинский беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Татарстаном
Украинский беспилотник сбит средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Республики Татарстан. Такие сведения сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — рассказали в оборонном ведомстве.
Напомним, силы ПВО России сбили за ночь 19 украинских беспилотников. Девять летательных устройств сбили в Белгородской области, пять – в Воронежской области, три – над акваторией Чёрного моря и по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края.
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